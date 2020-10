Phil Collins wil ex-vrouw weg uit z’n huis SDE

10 oktober 2020

17u30

Bron: TMZ/Page Six 0 Celebrities Het zit goed scheef tussen zanger Phil Collins (69) en z'n ex-vrouw Orianne Cevey (46). Na een turbulente periode lijkt het voorgoed voorbij tussen de twee, maar Orianne weigert om zijn huis in Miami te verlaten. Dat schrijft TMZ.

Phil Collins en z'n derde vrouw Orianne Cevey hebben er een turbulente periode opzitten. De twee leerden elkaar kennen eind jaren negentig en kregen samen twee zoons, Nicholas en Mathew. Maar na de geboorte van hun jongste zoon kreeg Orianne last van een postnatale depressie, waardoor hun relatie verslechterde. In 2006 scheidde het koppel. Orianne kreeg daarbij meer dan 31 miljoen dollar (zo’n 26 miljoen euro) toegewezen, waarna ze in het huwelijk trad met een zekere Charles Mejjati.

Maar liefde kruipt waar het niet gaan kan, en in 2016 vonden Phil en de pas gescheiden Orianne elkaar terug. “Het is anders nu”, vertelde zij aan The Daily Mail. “Wanneer je voor het eerst verliefd wordt, dan is er passie en opwinding. Maar de tweede keer is het meer bedachtzaam, volwassener. Ik denk niet dat ik ooit gestopt ben met van Phil te houden", voegde ze eraan toe. “Maar het duurde even voor ik besefte dat hij de liefde van m’n leven is.”

Eind goed al goed, zou je denken. Maar niets is minder waar. Phil wil z'n ex uit zijn huis in Miami laten zetten en dreigt zelfs met een rechtszaak. Orianne wil echter niet weg en heeft de codes van het alarm al laten vervangen, schrijft TMZ. Verder dreigt ze om beschamende onthullingen te doen over Phil als hij z'n plannen om haar te laten uitzetten, doorzet. Vanwaar die plotse ommekeer? Volgens TMZ heeft Phils woede alles te maken met Oriane’s tripje naar Las Vegas enkele maanden geleden. Daar zou ze in het huwelijksbootje gestapt zijn met ene Thomas Bates - zonder dat Phil van iets wist. Bovendien zou ze opnieuw willen onderhandelen over de voorwaarden van hun scheiding, omdat ze haar fortuin alweer kwijt is na slechte investeringen en haar scheiding van Mejjati. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

