Pharrell Williams lanceert eigen collectie sneakers, maar je moet er diep voor in je portefeuille tasten MVO

16u10 0 ANP Kippa Pharrell Williams Celebrities Ze zijn er: de exclusieve sneakers van Pharrell Williams. In samenwerking met Chanel en Adidas Originals brengt de zanger zijn eigen reeks schoenen op de markt. Maar zoals u al kon vermoeden, hangt daar ook een gepeperd prijskaartje aan vast.

De schoenen zijn limited edtion, er worden maar 500 paar geproduceerd. De collectie komt er naar aanleiding van de sluiting van Parijse conceptstore Colette. Ze worden nog eens extra exclusief omdat Chanel bijna nooit samenwerkt met artiesten als Pharrell.

In de winkel zouden de schoenen zo'n 900 euro kosten, maar gezien ze hoogstwaarschijnlijk in enkele uren uitverkocht zullen zijn, vermoed men dat er een veel duurdere doorverkoop zal ontstaan via het internet. De waarde van een paar wordt geschat op 30.000 euro. "Momenteel staan al 120.000 mensen op de wachtlijst voor deze schoenen," zegt Pharrell zelf. "Crazy, want het zijn uiteindelijk maar schoenen."

Niemand minder dat Justin Timberlake loopt al rond in de bijzondere sneakers. Daar pronkte hij graag mee op Instagram.

P’s feet. Een foto die is geplaatst door Justin Timberlake (@justintimberlake) op 21 nov 2017 om 21:08 CET

My brother Een foto die is geplaatst door Justin Timberlake (@justintimberlake) op 21 nov 2017 om 23:44 CET