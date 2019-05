PewDiePie verslagen door account vol Bollywood-liedjes in strijd om 100 miljoen YouTube-volgers MVO

30 mei 2019

11u24 0 Celebrities De immens populaire YouTuber PewDiePie werd onverwachts dan toch niet de eerste vlogger ooit om 100 miljoen volgers te halen op het streamingkanaal. Het account van T-series, waarmee hij al een tijdje een concurrentiestrijd moest voeren wat volgers betreft, was hem voor.

Vreemd, want waar de Zweed met echte naam Felix Kjellberg zich focust op content als games en humor, doet T-series wel iets heel anders. Ze specialiseren zich vooral in het delen van Indische filmtrailers en videoclips van Bollywoodliedjes, voornamelijk in het Hindi.

Daarmee is T-series, dat bestaat sinds 2010, het allereerste account ter wereld dat meer dan 100 miljoen volgers heeft. Het record werd deze week bevestigd, en dat werd meteen gevierd met een bedankje aan alle fans. “We maken India trots!”, klinkt het.

PewDiePie begon zijn account slechts acht maanden voor dat van T-series. Jarenlang was hij het YouTube-account met de meeste volgers. Op dit moment zit hij ruim boven de 96 miljoen. De 29-jarige Felix kreeg veel steun van zijn fans, toen die ontdekten dat het T-series account hem voorbij was gestoken. De ‘Subscribe To PewDiePie’-beweging, waarin fans elkaar opriepen om zich te abonneren op het account van Kjellberg in de hoop zo terug aan de leiding te komen , liep echter zo uit de hand dat Felix het zélf een halt toeriep.

De extreme stunts die ze uitvoerden om fans te lokken - onder andere het kopen van een billboard van 1 miljoen dollar, het hacken van computerspel GTA V en vele andere extravagante zaken - kon hij naar eigen zeggen niet blijven goedkeuren. Het breekpunt kwam er toen de moordenaar van Christchurch “Subscribe to PewDiePie!” riep tijdens een live-uitzending van zijn gruwelijke daden.

“Het was in het begin heel fijn om te zien dat ik zoveel steun kreeg”, liet hij weten in een video. “Mijn fans deden toen heel wat positieve dingen om mijn account hetgeen met de meeste volgers te maken, en dat was erg vleiend. Maar daarna ging het opeens van kwaad naar erger. Als 90 miljoen mensen ergens enthousiast over zijn, kan je er geld op zetten dat er hier en daar iets fout gaat. Met name de vandalistische graffiti ‘schrijf je in voor PewDiePie’ op een momument voor Wereldoorlog II, daar kan ik écht niet mee lachen. Het is vreselijk om mijn naam aan zo’n daden verbonden te zien worden. Daarom wil ik de hele beweging afschaffen. Het is tijd”, klonk het. “We moeten stoppen voor de walgelijke acties alle goede gaan overstemmen.”

PewDiePie heeft nog niet gereageerd op het mislopen van het record.

(Een videoclip van op T-series)