Petitie voor einde Adidas-contract Kanye West na uitspraken over slavernij

03 mei 2018

Er is een petitie opgestart om Adidas over te halen de banden met Kanye West te verbreken. Het sportmerk zit achter de Yeezy-lijn van de rapper.

Aanleiding zijn de uitspraken van Kanye tijdens een interview met TMZ. Daarin noemde hij slavernij een keuze. "Als je hoort dat het 400 jaar duurde, dan klinkt dat als een keuze", zei de rapper, die ook zei dat "we er nog steeds voor kiezen om slaaf te zijn". Dat leverde veel verontwaardigde reacties op, op sociale media en in de studio.

De rapper twitterde later dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd waren. "Natuurlijk weet ik dat slaven niet uit vrije wil geketend werden en op een boot werden gezet. Mijn punt is dat we ondanks onze aantallen in die positie bleven. Dat betekent dat we mentaal tot slaaf waren gemaakt", verduidelijkte Kanye, die ook een punt maakte voor meer vrijheid van meningsuiting. "We mogen niet nog eens 400 jaar geketend zijn."

De initiatiefnemers van de petitie op Care2 schrijven dat de rapper niet begrijpt hoe het slavernijverleden van de VS nog steeds doorwerkt in het dagelijks leven van de Afro-Amerikaanse bevolking die het minder heeft getroffen dan hij. "Kanye leeft veilig in zijn miljoenenkasteel, maar de rest van zwart Amerika wordt nog steeds gemarginaliseerd en is het slachtoffer van onrechtvaardige wetten en behandeling."