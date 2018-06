Petitie opgestart om 50 Cent te laten ontslaan MVO

Duizenden mensen hebben een petitie getekend waarin de Amerikaanse zender Starz wordt opgeroepen de banden te verbreken met rapper 50 Cent. Aanleiding is een Instagrampost van de muzikant, waarin hij acteur Terry Crews belachelijk maakt.

Crews gaf eerder deze week een verklaring af voor de Amerikaanse senaat. Hij vertelde daarin over zijn #MeToo-ervaring. In oktober bracht de voormalig footballspeler en Brooklyn 99-acteur naar buiten dat hij ongewenst was betast door een machtige agent. Hij had dat verhaal niet eerder naar buiten gebracht, omdat hij bang was dat het zijn carrière zou schaden.

"Dit afgelopen jaar hebben we gezien dat machtige mannen in Hollywood en daarbuiten verantwoordelijk worden gehouden voor seksueel wangedrag en misbruik", zei de acteur tijdens zijn verklaring voor de senaat. "Ik wilde de slachtoffers laten weten dat ik ze geloofde, dat ik achter ze sta en dat het mij ook is overkomen."

50 Cent plaatste vlak daarna een beledigende meme over Crews op zijn Instagram. Hij verwijderde de post later, en plaatste een foto waarop hij zogenaamd ziek in bed ligt. "Ik herstel van het verwijderen van mijn gevoel voor humor vanmorgen", schreef hij daarbij.