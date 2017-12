Peter Van De Veire razend op luchtvaartmaatschappij DBJ

14u55 169 © VRT Joost Joossen Peter Van de Veire Celebrities Hij had zich zijn vakantie wellicht anders voorgesteld. MNM radio-dj Peter Van De Veire wilde op reis vertrekken naar de Estse hoofdstad Tallinn, maar kreeg te horen dat zijn vlucht overboekt was. "U heeft gewoon héél veel pech gehad", zeiden ze op de luchthaven. Van de Veire is razend en doet zijn verhaal op Facebook.

Peter wilde zijn dochter plezieren door Kerstmis door te brengen in het sprookjesachtige Tallinn, de hoofdstad van Estland. Dat was echter buiten de luchtvaartmaatschappij LOT gerekend. Het duo zou vliegen vanuit Amsterdam, maar kreeg op Schiphol te horen dat er 15 mensen overboekt waren. Die konden dus allemaal niet mee.

Daarna ben ik ingestort. Ik wist niet meer dat ik zoveel tranen had in twee ogen Peter Van De Veire

"Goh. Nou. Neen. U zou nog vanavond vanuit Brussel kunnen vliegen ... Of morgenavond. Via Helsinki en Londen", kreeg hij te horen. Niet de juiste boodschap als je goed op tijd komt en vol goesting op de luchthaven aankomt natuurlijk. "Daarna ben ik ingestort. Ik wist niet meer dat ik zoveel tranen had in twee ogen", schrijft Peter op zijn Facebookpagina.

Intussen zijn we bekomen en aan de slag om te kijken hoe andere mensen dit kunnen vermijden Peter Van De Veire

Het voorval dateert van een paar dagen geleden en intussen is Peter vastbesloten iets aan te kaarten met zijn ongelukkig voorval. "Intussen zijn we bekomen en aan de slag om te kijken hoe andere mensen dit kunnen vermijden en of we iets kunnen recupereren. Smartengeld. Want je leuke kerst met je dochter kan je niet meer houden dit jaar."

Opvallende conclusie

Peter heeft een opvallende conclusie. "Conclusie? Check bijzonder goed op voorhand hoe alles in elkaar zit, probeer op voorhand online in te checken én ga er altijd vanuit dat je misschien aan de grond blijft."

Ook op Twitter liet Peter van zich horen.

"Ja meneer. Dat doen alle maatschappijen. U heeft gewoon erg veel pech gehad."



Dus ze overboeken allemaal én hopen dat je niet komt opdagen..



Ook al sta je jankend op een luchthaven omdat je geen kerst kan vieren met je dochter in het buitenland.@LOTAirlinesUS: Not. Ok. Peter Van de Veire(@ petervandeveire) link