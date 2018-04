Peter Van de Veire geplaagd door navelbreuk: "Nog een week steunkousen dragen" MVO

07u00 0 Celebrities Peter Van de Veire zit thuis met een navelbreuk, zo laat hij weten via Instagram. Daarbij toont hij een foto van een paar steunkousen die hij volgens de dokters nog een week moet dragen om spataders te voorkomen. "Peter - Navelbreuk, 1- 0", klinkt het.

“Het is eigenlijk een navelbreuk die ik een goede tien jaar geleden al had moeten aanpakken." Zegt de radiomaker in Het Nieuwsblad. "Vermoedelijk komt ze van iets te hard te brullen op een podium, of van iets zwaars te tillen waarbij ik mezelf heb overschat. Of ik heb te veel naar de muziek van Miguel Wiels geluisterd, dat kan ook."

Volgens Van de Veire valt het allemaal goed mee. "Al moet ik die steunkousen blijkbaar nog even aanhouden tegen de spataders."

“Ja menier. Aagenlaaik moet ge steunkaase nog een weik aanhave! Schoeën hè?” Soit. Alles voor een verse navel. #nomoreblobvisneus. Wél kleuren van winnaars... Peter-Navelbreuk 1-0. Een foto die is geplaatst door null (@petervandeveire) op 10 apr 2018 om 17:43 CEST