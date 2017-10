Peter Goossens krijgt Europese award TK

13u17 0 Peter Desmedt Peter Goossens en zijn vrouw Lieve Celebrities Lieve en Peter Goossens, zaakvoerders van Het Hof Van Cleve, ontvangen vandaag in Antwerpen de European Hospitality Foundation Award. De prijs is een internationale erkenning voor de bijdrage die het koppel heeft geleverd voor de restaurantsector in België en de voortrekkersrol die ze spelen in de gastronomische promotie van Vlaanderen.

“Lieve en Peter Goossens zijn diep gepassioneerd door hun vak en hebben samen op een bijzondere manier bijgedragen tot de uitstraling van de Belgische gastronomie en gastvrijheid”, zegt Joan Gaspart van het EHF. “Deze award is dan ook niet alleen voor Peter Goossens maar ook voor zijn vrouw Lieve. Ze wordt beschouwd als de beste gastvrouw van het land en draagt evenredig bij tot het succes van het Hof van Cleve.”

Peter Goossens opende met zijn vrouw het Hof van Cleve in 1992. Samen zijn ze uitgegroeid tot iconen van onze Belgische gastronomie. Met drie Michelinsterren en 19,5 op 20 in de culinaire gids Gault&Milau behoort het restaurant tot de absolute wereldtop. Daarnaast is Peter Goossens mee stuwende kracht om Vlaanderen internationaal te promoten als culinaire bestemming. Hij richtte mee de Flanders Food Academy op, is captain of gastronomy binnen de Flanders Food Faculty en is voorzitter van Bocuse België en het Young Chefs Team.