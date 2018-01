Peter Dinklage is blij met einde 'Game of Thrones': "Het verhaal is gewoon afgelopen" MVO

22 januari 2018

12u12 2 Celebrities Peter Dinklage, de acteur die wereldberoemd werd dankzij zijn rol als Tyrion Lannister in 'Game of Thrones', is blij dat de serie aan haar laatste seizoen begint. "Sommige shows blijven te lang doorgaan", zo zegt hij. "Dat is nooit een goed idee."

Volgens Dinklage is dit het perfecte moment om de HBO-serie tot halt te roepen. "Het verhaal is afgelopen, het is logisch dat het einde nu in zicht komt", verklaart hij. "Sommige series blijven veel te lang doorgaan, en schrijven de gekste dingen om kijkers te blijven lokken. Ik ben blij dat we dat niet gaan doen."

Het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones' zal zes afleveringen tellen, die in 2019 pas op het scherm komen.