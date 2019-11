Pete Doherty weer op vrije voeten SDE

10 november 2019

14u35

Bron: ANP 1 Celebrities Zanger Pete Doherty (40) is na 48 uur weer een vrij man. De afgelopen twee dagen zat de frontman van The Libertines in een cel in Parijs vanwege drugsbezit.

Doherty, die al jaren verslaafd is, is niet met lege handen vertrokken: hij heeft volgens Le Parisien een boete gekregen van 5000 euro. De straf moet nog worden goedgekeurd door een rechter.

De Britse zanger werd vrijdag opgepakt omdat hij twee gram cocaïne bij zich had. Volgens de Franse politie had hij die net op straat gekocht en was hij ook nog eens onder de invloed op het moment dat hij werd gearresteerd. Makkelijk ging de arrestatie niet; de muzikant probeerde zich te verzetten. Voorbijgangers herkenden Doherty en filmden de schermutseling.