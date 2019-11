Pete Doherty in Parijs veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel SDE

12 november 2019

18u48

Bron: Belga 0 Celebrities De Britse zanger Pete Doherty (40) is door een rechtbank in Parijs tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel veroordeeld, met een proeftijd van twee jaar, en een boete van 5.000 euro voor een gevecht dat zich zondag afspeelde.

De zanger van The Libertines, die zondag in voorarrest werd geplaatst, verscheen dinsdagnamiddag voor de correctionele rechtbank wegens “geweld in staat van dronkenschap”. Hij pleitte schuldig. Gedurende twee jaar moet hij zich aan controles onderwerpen of medische onderzoeken ondergaan, zo niet moet hij de celstraf alsnog uitzitten.

De advocaat van Doherty pleitte uitzonderlijke omstandigheden. Hij wees erop dat de zanger sinds verscheidene maanden gestopt was met drugsgebruik. “Daartoe neemt M. Doherty medicijnen zoals valium die hem in een ietwat ingewikkelde situatie brachten”, aldus meester Arash Derambarsh. “De effecten van alcohol bovenop de medicijnen brachten hem tot gewelddadig gedrag”, legde de advocaat uit, die benadrukte dat de slachtoffers niet gewond raakten. Hij juichte toe dat de straf in verhouding tot feiten stond en rekening hield met de Europese tournee waaraan de zanger net begonnen is.