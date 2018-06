Pete Davidson was niet vrijgezel aan begin relatie Ariana Grande SD

Bron: TMZ 0 Celebrities Pete Davidson had zijn relatie met Cazzie David nog niet officieel verbroken toen hij zijn relatie met Ariana Grande aankondigde. De 24-jarige komiek en zijn vorige vriendin hadden even een pauze genomen. Dat meldt TMZ.

Volgens bronnen dichtbij het koppel besloten Davidson en David begin mei om tijdelijk uit elkaar te gaan en te bezinnen over hoe het verder moest met hun relatie. De relatie werd echter nooit hervat, omdat Davidson een relatie kreeg met Grande.

In een interview met TMZ meldde Davidsons ex-vriendin enkele dagen geleden dat ze geen problemen heeft met de manier waarop hun relatie beeïndigd werd. David zou zich verder ook geen zorgen maken over de nieuwe relatie van haar ex.

Davidson en Grande leerden elkaar een maand geleden kennen en zouden volgens verschillende bronnen zelfs al verloofd zijn. De verloving is niet officieel bevestigd, maar Davidson plaatste wel een foto van zichzelf en Grande waarop de 24-jarige zangeres een grote ring met een diamant draagt. Naar verluidt is het de verlovingsring waarmee Davidson haar enkele dagen geleden ten huwelijk vroeg. "Weet je wel, wanneer je droomt over hoe het zou zijn. Wel, het is beter dan dat", schreef Davidson bij de foto op Instagram waarop Grande op zijn schoot zit.

