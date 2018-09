Pete Davidson onthult zoveelste Ariana-tattoo MVO

09 september 2018

16u19

Pete Davidson blijft zijn lichaam versieren met tatoeages voor Ariana Grande. Dit keer heeft de 24-jarige komiek 'Grande' op zijn ribben laten vereeuwigen.

Pete werd afgelopen week bij de New York Fashion Week door verschillende media gespot met de verse inkt. Het is de zoveelste tatoeage die de grappenmaker van Saturday Night Live liet zetten voor zijn verloofde. Daarmee slaat Davidson het advies van zijn tatoeëerder in de wind. Hij zei tegen Pete dat hij wellicht wilde wachten met meer tattoo's totdat ze getrouwd zijn, aangezien Pete nog jong is en relaties niet altijd standhouden op die leeftijd.

Een week nadat ze bekendmaakten een relatie te hebben, liet Pete al twee tattoo's voor Ariana zetten: een zwart maskertje met konijnenoren, het logo van Ariana's album Dangerous Woman, achter zijn oor en op zijn duim liet hij haar initialen vastleggen. Hierna liet Grande de overlijdensdatum van Davidsons vader tatoeëren, nam ze een Spirited Away-tattoo omdat dat hun favoriete film is en lieten ze beiden 'H2GKMO' (Honest to God knock me out) vereeuwigen omdat Ariana dat naar eigen zeggen wel 300 keer per dag zegt sinds ze samen is met Pete.

De twee verloofden zich in juni, na slechts een paar weken samenzijn. Pete gaf zo'n 80.000 euro uit aan Ariana's verlovingsring en liet een eerder gezette tattoo van zijn ex-vriendin Cazzie David bedekken met een andere tatoeage.

