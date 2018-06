Pete Davidson laat twee Ariana Grande-tattoo's zetten na bevestiging relatie MVO

03 juni 2018

10u45 0 Celebrities Pete Davidson (24), het nieuwe lief van zangeres Ariana Grande (24), meent het wel héél serieus met haar. Zo liet hij twee dagen na de bekendmaking van hun relatie al twee tattoo's ter ere van haar plaatsen.

De typische konijnenoortjes-masker, het handelsmerk van Ariana, pronkt nu op zijn nek. Datzelfde masker droeg Ariana op de cover van haar album 'Dangerous Woman'.

Maar Davidson ging nog verder dan dat. Hij liet ook haar initialen op zijn hand tatoeëren. De foto van dat specifieke kunstwerkje werd ondertussen al van Instagram verwijderd. Er kwamen immers nogal gemengde reacties op: "Wow, kerel, ik hoop voor jou dat die relatie blijft duren. Hoe lang zijn jullie ook alweer samen?" Een andere Instagram gebruiker grapt dan weer: "Jongen, jij hebt er duidelijk geen idee van hoeveel die lasertherapie pijn gaat doen".

Ariana Grande en Pete Davidson (bekend van zijn vaste positie in 'Saturday Night Live') maakten hun relatie 3 dagen gelden bekend, met een foto in Harry Potter-thema. "De geheime kamer is geopend", schreef Davidson daarbij. Geruchten over hun relatie deden namelijk al langer de ronde. Grande brak in mei met haar ex-vriend Mac Miller, met wie ze twee jaar samen was. Ze zou hem hebben verlaten omdat ze Pete leerde kennen.

We had a good night. Een foto die is geplaatst door null (@londonreese) op 02 jun 2018 om 18:48 CEST

the chamber of secrets has been opened ... Een foto die is geplaatst door null (@petedavidson) op 30 mei 2018 om 19:00 CEST

i thought u into my life 💭 woah ! look at my mind 💡⚡️🙈 Een foto die is geplaatst door null (@arianagrande) op 31 mei 2018 om 21:51 CEST