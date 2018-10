Pete Davidson grapt over breuk met Ariana Grande: “Heeft iemand nog een kamer over?” SD

22 oktober 2018

06u53

Pete Davidson heeft zich voor het eerst uitgelaten over het einde van zijn relatie met Ariana Grande. De comedian grapte zaterdagavond tijdens een show dat hij op zoek is naar nieuwe huisvesting.

Tijdens een benefietoptreden dat hij samen met Judd Apatow gaf, zei Pete: “Zoals je kunt zien, wil ik hier eigenlijk niet zijn. Er is van alles aan de hand. Heeft iemand nog een kamer over? Of zoekt er iemand een huisgenoot?” De 24-jarige trok tijdens hun relatie in bij Ariana, die net voor 16 miljoen dollar een penthouse had gekocht in New York.

Pete maakte volgens TMZ ook enkele opmerkingen over de tatoeages die hij en Ariana gezamenlijk lieten zetten. “Ik heb een zooitje tattoos laten bedekken, dat was ook leuk. Ik faal enorm op het tatoeagefront. Het is zo erg, dat ik zelfs bang ben om een tatoeage van m’n moeder te nemen.”

Toen Judd hem bedankte dat hij ondanks alles wel naar het optreden was gekomen, antwoordde Pete droogjes: “Tja, ik stond al op de flyer. Dus ik moest wel.”