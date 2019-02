Pete Davidson gooit fan uit zaal nadat die grapje maakte over overlijden van Mac Miller KD

27 februari 2019

13u19

Pete Davidson (25), de ex-verloofde van Ariana Grande, heeft tijdens zijn comedyshow een fan uit de zaal laten zetten. Die had een grapje gemaakt over het overlijden van Mac Miller, het ex-lief van Ariana Grande. "Ik ga niet verder met de show tot hij weg is", zei een boze Pete tegen het aanwezige publiek.

Pete, die in het dagelijkse leven comedian is, was bezig met een show in New Jersey toen het incident plaatsvond. De 25-jarige acteur vertelde in de show een verhaal over een vriend die gestorven is op zijn appartement. “Mac Miller”, riep een aanwezige fan tot groot ongenoegen van Pete. Mac Miller was het ex-lief en een goede vriend van Ariana Grande. Hij stierf in september aan de gevolgen van een overdosis. Kort na het overlijden verbrak een rouwende Ariana haar verloving met Pete Davidson.

“Wie is die gast?”, schreeuwde Pete tegen het publiek. “Hij moet weg. Laat me weten wie het was.” Het publiek weigerde aanvankelijk echter om de fan te verraden, waarna de komiek de show stillegde. “Ik zal wachten. Ik ga niet verder met de show tot die kerel verdwenen is. Anders ga ik zelf weg. Als je de show wil zien, dan zal je die gestoorde persoon moeten aanwijzen.” Het publiek gehoorzaamde en een man werd de zaal uitgezet. “Geef hem z'n geld maar terug en zorg dat hij vertrekt”, maande Pete de security nog aan. “Ik hoef dit gedoe niet te pikken op mijn show.” Voor de man in kwestie had Pete ook nog een boodschap: “Ik hoop dat je trots op jezelf bent. Je hebt net alles verpest.”