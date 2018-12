Pete Davidson blokkeert Ariana Grande op sociale media KD

05 december 2018

14u45

Bron: Twitter 0 Celebrities Pete Davidson (25) heeft zijn ex-verloofde Ariana Grande (25) geblokkeerd op sociale media. Dat geeft de zangeres zelf toe op Twitter. Gisteren verdedigde de popster Pete nog nadat hij aangaf dat alle pesterijen hem te veel werden.

“Ik geef veel om Pete en zijn gezondheid. Ik zal altijd onuitwisbare liefde voor hem voelen”, schreef Ariana gisteren nog op haar Instagram Stories. De zangeres deed dat nadat Pete een smeekbede op het platform losliet waarin hij fans van de zangeres vroeg om hem met rust te laten. “Ik word al negen maanden online én op straat gepest. Ik wil gewoon dat jullie weten: hoe hard iemand me ook tot zelfmoord probeert te dwingen, ik zal het niet doen. Het is triest dat ik dit zelfs moet zeggen. Aan iedereen die me de afgrond induwt en aan wie weet wat dit is: ik zie je en ik hou van je.”

(lees verder onder de afbeelding)

“Ik heb het gevoel dat ik mijn fans er moet aan herinneren om vriendelijker om te gaan met anderen”, klonk het toen bij Ariana. “Ik sta enkel achter vergevingsgezindheid en positiviteit.”

(lees verder onder de tweet)

🖤 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Een fan heeft op Twitter een screenshot gepost van een chatconversatie met de zangeres. Daarin vertelt Ariana dat ze nog veel geeft om haar ex-verloofde, maar dat hij haar geblokkeerd heeft op sociale media. “Ik heb niets van dat alles gezien omdat ik geblokkeerd ben. Maar ik geef veel om Pete en zijn gezondheid en ik zou zulke mishandelingen nooit goedkeuren.” De zangeres zag de screenshot op Twitter passeren en retweette het prompt op haar eigen pagina, waar ze een hartje toevoegde aan de boodschap.