Pete Davidson: "Aanzoek Ariana was allesbehalve glamoureus"

29 augustus 2018

08u31

Het huwelijksaanzoek dat Pete Davidson (24) Ariana Grande (25) deed, was allesbehalve groots en glamoureus. Dat vertelt de komiek in een interview met Variety.

"Ik wilde niet zo'n melig aanzoek doen. We lagen in bed en hadden net een filmpje gekeken. Toen zei ik: 'Wil je met me trouwen?' Het was echt te gek", aldus Pete. Ariana bedacht zich geen moment en zei volmondig 'ja', ook was het stel op dat moment nog niet zo lang samen.

Pete kan het nog steeds niet geloven. "Of ze is blind of ze heeft een klap van de molen gehad, die op een gegeven moment over gaat. Dat ze denkt: waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Maar vooralsnog gaat alles supergoed tussen ons. "Ik kan de juiste woorden niet vinden om te beschrijven wat voor een geweldig persoon ze is. Ik kan er gewoon om huilen. Ze is de coolste, mooiste en aardigste die ik ontmoet heb, ik leef in een droom met haar.

Het verloofde koppel maakte onlangs hun debuut samen op de rode loper bij de uitreiking van de MTV VMA's, waar Grande haar liefje in een speech bedankte. "Dank je dat je bestaat, Pete Davidson."

Grande treedt vrijdag op tijdens de uitvaart van Aretha Franklin. Ze ontmoette The Queen of Soul in 2014 toen ze beide optraden in het Witte Huis voor toenmalig president Barack Obama en First Lady Michelle Obama. De familie van de overleden soulzangeres was geraakt door Ariana's eerbetoon in 'The Tonight Show', waar ze het nummer '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' zong. Franklin was toen net overleden.

Naast Grande treden ook Stevie Wonder, Jennifer Hudson en Chaka Khan op. Oud-president Bill Clinton, Rev. Jesse Jackson en Smokey Robinson zullen een toespraak houden.