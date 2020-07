PETA wint rechtszaak tegen ‘Tiger King’-ster LOV

03 juli 2020

09u36

Bron: ANP 1 Celebrities Jeff Lowe moet alle documentatie rond de verzorging van de jonge leeuwen in zijn dierenpark in Oklahoma overdragen. Dat heeft een rechtbank bepaald na een verzoek van dierenrechtenorganisatie PETA.

Lowe is één van de dierenparkeigenaren die centraal staat in de beruchte Netflix-serie ‘Tiger King’. Daarin is te zien hoe hoofpersonage Joe Exotic het eigendom van zijn park overdraagt aan Lowe.

Vorige week publiceerde PETA beelden die de organisatie zegt te hebben gekregen van een klokkenluider. Daarop zijn leeuwen in het park te zien met huidzweren en huidmadenziekte. De organisatie nam juridische stappen, maar Lowe beriep zich op een privacywet rond medische gegevens. De rechter oordeelde donderdag dat de leeuwen daar niet onder vallen.

PETA voert al langer actie tegen Lowe en zijn G.W. Zoo. De dierenrechtenactivisten beschuldigen hem en zijn oud-compagnon Tim Starke er onder meer van katachtigen in het park te ontklauwen en pasgeboren welpjes en hun moeders te scheiden.

Lang zal Lowe het park niet meer kunnen uitbaten, want een rechter bepaalde recent nog dat aartsrivaal Carole Baskin het landgoed in handen krijgt.

Lees ook:

Carole Baskin schept poen met Cameo: bestel een persoonlijke videoboodschap van je favoriete ster

Tiger King heeft ‘niet lang meer te leven’ in cel en verzoekt Trump opnieuw om gratie