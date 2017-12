Pestverhaal Keaton Jones krijgt een verrassend staartje MVO

06u07

Bron: ANP 0 Facebook Kimberly Jones Keaton Jones. Celebrities Het aangrijpende filmpje van Keaton Jones, het jongetje dat huilend vertelt dat hij gepest wordt op school, heeft een heel andere wending gekregen door zijn moeder Kimberly Jones.

De vrouw postte het bericht op haar Facebook en kreeg direct steun van veel Hollywoodsterren als Justin Bieber, Snoop Dogg en Chris Evans. Totdat oplettende lezers erachter kwamen dat Kimberly een aantal racistische uitlatingen op haar pagina had gedaan, waarna ze direct de privacy-instellingen van haar Facebook veranderde. Ook zou ze haar zoon gebruiken voor een geldinzamelingsactie via GoFundMe.

Jones was op diverse foto's te zien met de confederatie-vlag, iets wat in Amerika zeer gevoelig ligt en als racistisch wordt beschouwd. Ook plaatste ze er opruiende teksten bij en liet ze haar kinderen met de vlag poseren. De post ging direct viral en wat het extra pijnlijk maakte, is dat diverse zwarte atleten van sportteams uit hun woonplaats Tennessee als eerste voor het jongetje in de bres sprongen en hem uitnodigden voor wedstrijden.

Ook werd er een GoFundMe-pagina aangemaakt voor Keaton, waarop mensen geld konden storten om hem bijvoorbeeld naar een goede school te sturen. Binnen korte tijd kwam er bijna 50.000 euro binnen, maar de man die deze actie is gestart, heeft de page 'on hold' gezet na het lezen van de berichten over Kimberly. Hij wil eerst contact met haar hebben om er zeker van te zijn dat het geld naar iets goeds voor Keaton gaat. Ook zou Kimberly zelf een GoFundMe hebben opgezet, om geld in te zamelen voor kerstcadeautjes. Omdat het bedrijf niet zeker wist of zij dit had gedaan of een fraudeur, is deze pagina verwijderd.

De bekende Amerikaanse MMA-vechter Joe Schilling laat geen spaan heel van de moeder op Instagram. In een filmpje vertelt hij hoe het werkelijk zit: "Ik voel me best wel stom nu. Ik heb contact gezocht met Keatons moeder, na het zien van zijn filmpje en nodigde hen uit naar LA te komen om een gevecht van mij bij te wonen. Maar deze vrouw is alleen maar op geld uit, ze wil dat ik haar GoFundMe op m'n socials deel. Ze vroeg om geld voor kerstcadeau's, omdat ze een alleenstaande moeder is. Ik vind daar iets van, maar beslis voor jezelf wat jij hiervan vindt," zegt Joe. In een chatconversatie die de twee hadden, zegt Kimberly: 'Wij witte mensen moeten elkaar toch steunen?'" Nadat Joe hier woedend op reageerde, smeekte ze hem dit bericht te verwijderen. Ze heeft haar Instagram-account inmiddels verwijderd. Schilling vermeldt er wel bij dat haar Instagram-account wellicht ook fake was, maar dat hij fel tegen racisme is.

In de vele reacties die op social media binnenstromen, zegt iedereen vooral medelijden te hebben met Keaton, die nu min of meer opnieuw gestraft wordt, terwijl hij juist een goede boodschap de wereld in probeerde te brengen.