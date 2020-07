Persoonlijke assistent Johnny Depp getuigt: “Amber Heard was de misbruiker” SDE

13 juli 2020

18u54 1 Celebrities Voor het eerst in een week kwam vandaag iemand anders dan Johnny Depp (57) aan het woord in de rechtszaak die de acteur tegen krant The Sun aanspande. Onder meer z'n accountant, z'n assistent en de conciërge van z'n woning in LA vertelden hun kant van het verhaal.

Rond half één ‘s middags was het voorbij voor Johnny Depp. Na vier dagen en een half non-stop getuigen, was het nu de beurt aan anderen om hun versie van de feiten te geven.

Als eerste betrad Stephen Deuters de getuigenbank. Hij werkte als persoonlijk assistent van Depp en bekleedt nu een hoge functie in Infinitum Nihil, het productiebedrijf van de acteur. Dat betekent dat hij afhankelijk is van het ‘merk Depp' voor z'n inkomen, en dat reputatieschade voor Depp ook op hem afstraalt - dat geeft Deuters desgevraagd toe.

“Extreem verbaasd”

In een geschreven getuigenverklaring liet Deuters al weten dat hij “extreem verbaasd en verontwaardigd” was toen hij hoorde dat Amber Heard een omgangsverbod had ingediend tegen haar ex-echtgenoot. “Op geen enkel moment heeft mevrouw Heard het gehad over enig fysiek misbruik, en ik heb ook nooit bewijs gezien van enige verwondingen", schreef Deuters. “Daarentegen heeft meneer Depp me verschillende keren verteld dat mevrouw Heard hem aanviel of fysiek en verbaal misbruikte.”

Deuters blijft bij die versie van de feiten in de rechtbank. Zo vertelt hij dat hij aanwezig was op de bewuste vlucht naar Boston - waar Depp Heard geschopt zou hebben, haar uitgescholden zou hebben om daarna bewusteloos te vallen in de badkamer. “Hij was niet dronken, maar erg stil”, zegt Deuters. Hij herinnert zich dat de acteur “tekende en schilderde" tijdens de vlucht. Dat Depp z'n vrouw uitgescholden zou hebben, klinkt hem niet realistisch in de oren: “Hij gebruikte dat soort woordenschat niet." Ook de vermeende agressie heeft hij niet gezien. Hij erkent wel dat Depp op z'n bepaald moment z'n been opgetild heeft in een speelse poging om het achterwerk van Heard te raken, maar volgens Deuters heeft hij haar achterwerk nooit aangeraakt.

Naar de mond praten

De voormalige assistent geeft toe dat hij “een zeldzame keer” drugs voorzag voor z'n werkgever, maar dat zeker niet z'n vaste taak was. Hij vertelt ook dat hij zelf een slachtoffer is van huiselijk geweld, en daarom probeerde om de lieve vrede tussen de twee geliefden te bewaren. Zo beschrijft hij hoe hij in sms’jes met Amber Heard haar naar de mond probeerde te praten door termen die zij gebruikte - zoals dat Depp haar ‘schopte’ - te herhalen. Zo probeerde hij om “de situatie te ontzenuwen: ik ben geen huwelijksconsulent." In een sms’je naar een vriend impliceert hij ook dat zij de misbruiker is, in plaats van z'n werkgever. “Ik wil dat je weet dat Amber Heard al eens gearresteerd is geweest voor huiselijk geweld”, stuurt hij.

Wanneer hem gevraagd wordt hoe de relatie tussen Depp en Heard was, antwoordt Deuters: “Niet geweldig. Het zijn twee mensen die verliefd op elkaar waren, maar niet samen hadden mogen zijn.” Hij voegt aan z'n getuigenis ook toe dat hij z’n werkgever Heard nooit heeft zien slagen of agressief zien zijn. Als hij het had gezien, zou hij gereageerd hebben, zegt hij. Deuters voegt eraan toe dat hij wel vaker tegen Depp inging en daar dus geen probleem mee had.

Accountant

Na Deuters komt accountant Edward White aan het woord via videolink. Hij vertelt onder meer over het moment waarop Depp ontdekte dat hij financiële problemen had, en dat z'n belastingen al verschillende jaren niet betaald waren. Hij heeft het ook over de echtscheidingsovereenkomst. De 7 miljoen dollar die Heard daarbij kreeg, zou ze aan goede doelen geschonken hebben. De accountant geeft aan dat hij gecheckt heeft of de goede doelen het geld gekregen hebben, maar dat hij geen antwoord kreeg. Depp betaalde wel 2 miljoen dollar daarvan zelf aan een van de goede doelen. Dat herinnert White zich nog: “Ik heb de cheque zelf ingediend.”

“Geen markeringen”

Als laatste komt Trinity Esparza aan het woord via videolink. Zij is concierge in het gebouw in LA waar Depp een appartement heeft. Haar getuigenis draait rond de vermeende blauwe plekken op het gezicht van Heard, na de vermeende aanval in mei 2016. Esparza vertelt het hof dat mevrouw Heard zelden make-up droeg: “Ik ben een vrouw, en ik zie het wanneer iemand geen make-up draagt”, legt ze uit. Tussen 23 mei en 27 mei zag Esparza echter geen enkele plek in het gezicht van de actrice. “Ze zag er normaal uit." De concierge herinnert zich dat ze Heard in die periode regelmatig zag en haar complimenteerde met haar ‘perfecte huid’, wat ze niet gedaan zou hebben als er iets te zien was geweest.

Volgens Esparza was ook Tesla-bedenker Elon Musk op de bewakingsbeelden te zien. In die periode had Heard wél zichtbare markeringen, zegt ze. Welke precies, kan ze niet uitleggen.

Lees ook:

Johnny Depp raakte 650 miljoen dollar kwijt: “Daarom was ik in zo’n slecht humeur tijdens mijn ruzies met Amber”

Amber Heard scheert hoge toppen met gehaaid team van advocaten: “Ze noemen hen ‘Ambers Avengers’”