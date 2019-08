Peperdure verjongingskuur voor John Cleese Redactie

23 augustus 2019

John Cleese mag dan al 79 jaar oud zijn, toch hoopt de acteur – die beroemdheid vergaarde als hoteleigenaar Basil uit de komische reeks 'Fawlty Towers' – dat zijn leeftijd niet op zijn gezicht af te lezen is.

Daarvoor heeft Cleese een nieuwe peperdure remedie gevonden: een stamcelbehandeling. Dankzij de behandeling zou de komiek er jonger dan ooit uitzien. En met een vierde, jonge vrouw – de 47-jarige Jennifer – is dat alvast geen overbodige luxe. “Ik zie er jonger uit, en dat is volledig dankzij die stamceltherapie”, vertelde hij. Er is slechts één probleem: de behandeling is niet goedkoop. Een welverdiend pensioen zit er dus nog niet in voor Cleese, die in het verleden opnieuw op tournee ging om zijn echtscheidingen te bekostigen. Misschien moet hij nu hetzelfde doen voor zijn behandelingen?