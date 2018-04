People vindt Pink mooiste vrouw op aarde: "Ze is een artiest, moeder en rolmodel" SD

18 april 2018

14u29

Bron: ANP 0 Celebrities Pink (38) is door People uitgeroepen tot 's werelds mooiste vrouw. Ze neemt de titel over van Julia Roberts (50), die vorig jaar voor de vijfde keer door het Amerikaanse blad in het zonnetje werd gezet.

People gebruikt overigens zelf niet meer de woorden 'Most Beautiful'. "Dit jaar noemen we het 'The Beautiful Issue' om duidelijk te maken dat het niet echt om een schoonheidswedstrijd gaat. Verder is er niets veranderd", zegt hoofdredacteur Jess Cagle. "Zoals altijd staat het blad weer vol mooie vrouwen (en een paar mannen) in alle vormen, maten en kleuren."

Volgens Cagle was de keuze voor de 38-jarige Pink een eenvoudige. "Ze is een artiest, moeder en een rolmodel die eerlijk, grappig en zelfverzekerd is en is daarmee een van de geliefdste artiesten op aarde."

Grammy Winner @Pink Graces the Cover of PEOPLE's Beautiful Issue with Her Two Kids https://t.co/9ql3EJkgS0 #TheBeautifulIssue pic.twitter.com/liHaL7sBa7 People(@ people) link