Penny uit 'The Big Bang Theory' geeft toe: "Niemand meer gehoord of gezien sinds finale aflevering"

26 juli 2019

14u28

Bron: PEOPLE 0 Celebrities Kaley Cuoco, die beroemd werd met de rol van Penny in ‘The Big Bang Theory’, heeft al maanden niets meer vernomen van haar collega’s op de set. Sinds er in mei dit jaar definitief een einde kwam aan de populaire sitcom is het contact vertroebeld, zo laat de actrice optekenen in People Magazine.

De 33-jarige Kaley Cuoco kroop 12 seizoenen lang in de huid van het brave buurmeisje Penny. Toen er 279 afleveringen een einde kwam aan de reeks, liepen de emoties dan ook hoog op. “Laatste groepsscène. Het zit erop”, schreef ze bij het afscheid bij een foto waarop de cast elkaar innig omhelst. En ook de rest van de cast trok naar de sociale media om er emotioneel afscheid te nemen, van de kijkers én van elkaar.

Toch lijkt de ontstane vriendschap tussen de castleden minder hecht dan misschien gedacht. In het Amerikaanse blad People bekent Kaley dat ze al maanden geen contact meer heeft gehad met haar collega’s. “Weet je, ik heb eigenlijk met niemand meer gesproken”, zegt ze. “Het voelt als een zomerpauze voor ons, we gaan allemaal onze eigen weg. Ik denk dat het ons zwaarder gaat vallen in september, wanneer we normaal allemaal terugkeren naar de set.”

Veel tijd om af te spreken met haar ex-collega’s heeft Cuoco hoe dan ook niet. De actrice gaat de hoofdrol spelen in serie ‘The Flight Attendant’, die te zien zal zijn op de nieuwe streamingservice van Warner Bros, en wordt ook een van de producenten van de show. Het is de eerste rol waarin Kaley te zien is na het einde van The Big Bang Theory. De 33-jarige is daarnaast vanaf dit najaar te horen als Harley Quinn in een animatieserie rond dat comicpersonage.