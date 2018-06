Penélope Cruz: "Onderzoek naar misbruik door Woody Allen moet opnieuw gedaan worden" KDL

05 juni 2018

16u30

Bron: ANP

Penélope Cruz (44) heeft er bij de Amerikaanse autoriteiten op aangedrongen om de misbruikzaak van Woody Allen (82) opnieuw te onderzoeken, zodat de zaak definitief kan worden beëindigd. De zaak draait om Allens adoptiedochter Dylan Farrow (32), die haar vader ervan beschuldigt haar seksueel te hebben misbruikt toen ze nog een kind was.

Dylans moeder, Mia Farrow, spande in 1993 een rechtszaak aan tegen Allen, maar de aanklagers kozen er toen voor om geen aanklacht in te dienen. "Dit is iets dat 25 jaar geleden grondig is onderzocht door alle autoriteiten. Ze kwamen tot de conclusie dat het niet waar was. En dat was het einde en ik ging verder met mijn leven", vertelde Woody Allen onlangs nog over de zaak in een interview met een Argentijns nieuwsprogramma.

Heropend

Hoewel Allen zelf de zaak achter zich heeft gelaten, is Penélope Cruz, die te zien was in Woody's films 'To Rome With Love' en 'Vicky Cristina Barcelona', toch van mening dat de zaak "opnieuw moet worden bekeken" zodat de regisseur zijn naam voor eens en altijd kan zuiveren. "Als er ergens in de wereld een geval is dat niet duidelijk is, waarom zou je er dan niet nog eens naar kijken?", stelt ze.