Penélope Cruz doet monden openvallen met make-uploze selfie

18 mei 2018

09u44 1 Celebrities Actrice Penélope Cruz (44) deelde een selfie op Instagram waarop ze te zien is zonder make-up. De reacties bij haar volgers zijn laaiend.

De Oscarwinnares is momenteel in Cannes om haar nieuwe film 'Everybody Knows' te promoten. Daarin speelt ze de hoofdrol aan de zijde van haar partner Javier Bardem (49), ook al een Oscarwinnaar. De film wordt op luid applaus onthaald en er wordt bij enkele recensenten zelfs al luidop over Oscars gefluisterd. Maar ook de selfie die de Spaanse actrice op Instagram plaatste deed monden open vallen. "Wat een prachtige vrouw ben jij", "En dat zonder make-up", "Je inspireert ons allemaal", zijn maar enkele van de reacties.

Thank you #dubai 😘Until next time! @carpisamiddleeast @carpisaofficial And thank you @mertalas, my magical friend. Gracias!!!😘😘😘😘 Hasta pronto Dubai!! Gracias @carpisaofficial Een foto die is geplaatst door null (@penelopecruzoficial) op 05 mei 2018 om 13:24 CEST

Voedingssupplementen

In een eerder interview met de Britse versie van het tijdschrijft Vogue, liet Cruz weten dat ze veel aandacht besteed aan haar voeding om zo'n gave huid te bekomen. "Ik ben er zeer gepassioneerd over. Ik geloof echt dat onze maag werkt als een tweede brein", vertelde ze toen.

Daarvoor gebruikt de Oscarwinnares voedingssupplementen. "Maar ze moeten wel van goede kwaliteit zijn. Ik heb het niet zo voor die algemene multivitaminetabletten." Om het half jaar laat ze door een specialist nakijken of er bepaalde stoffen zijn waar ze een tekort aan heeft om nadien haar supplementen aan te passen. ,