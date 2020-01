Pech voor Harvey Weinstein: verzoek om nieuwe rechter wordt afgewezen SDE

09 januari 2020

18u56

Bron: Vulture/Variety 0 Celebrities Op de vierde dag van het proces tegen Harvey Weinstein (67) kreeg de voormalige filmproducent een opdoffer te verwerken. Zijn advocaten hadden een verzoek ingediend om rechter James Burke van de zaak te halen omdat hij gedreigd had om Weinstein in de cel te zetten, maar ze haalden hun slag niet thuis. Ook het selecteren van juryleden blijkt moeilijker dan gedacht.

Even terug naar dinsdag. Een zichtbaar kwade rechter James Burke haalde toen uit naar beklaagde Harvey Weinstein die tegen de afspraken in betrapt was op het gebruik van zijn smartphone. “Is dit echt de manier waarop je voor de rest van je leven in de gevangenis wilt belanden, door te sms’en en een rechterlijk bevel te schenden?”, vroeg de rechter. “En antwoord alsjeblieft niet op de vraag.” Kan niet, vonden de advocaten van de gewezen filmproducent. Ze dienden een verzoek in om Burke van de zaak te halen, omdat zijn waarschuwing ‘schadelijk en opruiend’ zou zijn en een bepaald beeld in de media zou scheppen over Weinsteins mogelijke schuld.

Maar Burke wees het verzoek donderdag kordaat af. “Ik heb zeker nooit bedoeld dat ik jullie cliënt levenslang in de cel zou steken, noch bedoelde ik dat ik al op voorhand geoordeeld heb over zijn schuld of onschuld met betrekking tot de aanklachten. Ik wilde hem alleen maar zo laten schrikken dat hij zou ophouden met het gebruik van zijn gsm. Het hof kent het verdict niet en heeft nog geen beroep gedaan op wat het wel of niet kan zijn. Ik weet zeker en vast nog niet wat het bewijsmateriaal zal zijn en hoe het geïnterpreteerd zal worden door de juryleden.”

Dat de advocaten van Weinstein de rechtszaal ook afschilderden als een ‘circus’ waarin hun cliënt geen eerlijk proces kon krijgen, kon er bij Burke eveneens niet in. “Er is hier nog geen carnavalssfeer geweest”, zei hij. “Iedereen heeft zich erg goed gedragen. En wat de binnenkant van de rechtszaal betreft, daar hangt een erg bescheiden en gematigde sfeer. De pers zou een pluim moeten krijgen voor hun goede gedrag. Tot nu toe hebben ze absoluut niets gedaan dat enige oproer heeft veroorzaakt.”

Onpartijdig

Momenteel wordt de jury samengesteld, maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. Het is niet zo eenvoudig om juryleden te vinden die onpartijdig zijn. Al bijna 100 mogelijke juryleden werden naar huis gestuurd, velen van hen omdat ze aangaven er al van overtuigd te zijn dat Weinstein schuldig is. De meesten van hen waren vrouwen. Zo vertelde een dame: “Ik lees al het nieuws, ik heb al besloten en ik denk dus niet dat ik een eerlijk jurylid zal zijn.” Iemand anders reageerde: “Ik ben zelf misbruikt in het verleden, dus ik kan echt geen eerlijk jurylid zijn.” Ook was er een vrouw die een connectie had met Weinstein: “Ik heb een erg dierbare vriendin die in aanraking is gekomen met de beklaagde”, zei de vrouw. Ze werd naar huis gestuurd, maar wilde buiten de rechtszaal niet verder ingaan op het verhaal.

Ter illustratie: woensdag kwamen er 120 mogelijke nieuwe juryleden naar de selectie. Daarvan werden er meer dan 45 weggestuurd omwille van de onpartijdigheid, nog tientallen omwille van logistieke redenen en kreeg een 30-tal juryleden een vragenlijst mee om in te vullen. Zij moeten volgende week terugkomen. Niet echt een groot succes dus, zeker als je weet dat er ‘slechts’ twaalf juryleden en zes plaatsvervangers nodig zijn.