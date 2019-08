Pech voor Britse belastingbetalers, maar Jeremy Clarkson verdedigt het torenhoge loon dat hij bij ‘Top Gear’ kreeg SDE

19 augustus 2019

19u47 0 Celebrities Jeremy Clarkson (59) heeft erg goed geboerd tijdens zijn periode als presentator bij de BBC-reeks ‘Top Gear’. Uit berekeningen blijkt dat de man maar liefst 1 miljoen pond per reeks kreeg, en daarmee de best betaalde presentator van de openbare omroep was. Maar de Britse belastingbetaler moet niet klagen, vindt Clarkson, want de job eiste heel wat van hem.

Volgens Jeremy Clarkson was de 1 miljoen pond per serie die hij verdiende, niet zo overdreven. Dat vertelt de presentator in The Times. “Je krijgt dat omdat je hele leven wordt overgenomen. Dus wanneer je kijkt naar die salarissen van de BBC die nu gepubliceerd worden, denk je: ‘Je krijgt dat voor een uurtje werken.’ Maar nee, dat is niet zo. Je krijgt dat voor een volledig leven dat overgenomen wordt door uitroepen als: ‘Selfie! Selfie! Foto! Foto! Foto!’ Iemand moet daarvoor betalen.”

In 2015 werd Jeremy Clarkson ontslagen bij BBC nadat hij een producer geslagen had. Samen met zijn collega’s Richard Hammond en James May begon hij een eigen serie op Amazon Prime, ‘The Grand Tour’. De presentator is er financieel in ieder geval niet op achteruitgegaan, want naar verluidt tekende hij een contract van maar liefst 160 miljoen pond. In 2020 zou de nieuwe serie van ‘The Grand Tour’ te zien zijn op Amazon Prime.