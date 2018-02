Paul Simon neemt met spijt afscheid van muziek: "Maar het is nu tijd om mijn vier zonen éindelijk te leren kennen" MVO

27 februari 2018

07u34 4 Celebrities De 76-jarige Paul Simon neemt afscheid van zijn publiek. Met pijn in het hart stopt hij met muziek, maar door de dood van zijn vriend en collega Vincent Nguini zag hij in dat het tijd was om zijn familie te leren kennen.

Gitarist Nguini stierf op 65-jarige leeftijd aan leverkanker. Kort daarna besliste Paul Simon dat het tijd was om een punt achter zijn carrière te zetten. Niet alleen omdat hij na de dood van zijn beste vriend begon na te denken over zijn eigen sterfelijkheid, maar ook omdat hij het na vijftig jaar in de business wel welletjes vond. Hij heeft geen zin meer in het lange reizen en wil meer tijd doorbrengen mijn zijn familie, vooral om zijn vier zonen eindelijk te leren kennen. Die zag hij vroeger bijna nooit omdat hij zo vaak op tour was.

Tijd voor familie

Drie van die kinderen - Adrien Edward (25), Lulu Belle (23) en Gabriel Elijah (20) - heeft hij samen met zijn huidige vrouw, Edie Brickell. De twee zijn ondertussen al 27 jaar getrouwd. Harper Simon (45) werd geboren uit Pauls vorige huwelijk met Peggy Harper. Harper, de oudste, is succesvol singer-songwriter en ook dochter Lulu Belle bouwt aan een carrière als zangeres. Met haar vader trad ze al enkele keren op.

Hij trouwde in 1983 ook nog met Carrie Fisher, de inmiddels overleden vertolkster van Princess Leia uit de Star Wars-films. Met haar had hij elf maanden lang ruzies en vechtpartijen, tot de twee door de rechter van elkaar werden verlost.

"Reizen en weg zijn bij mijn gezin eist een zware tol van me", legde de kleinste helft van het duo Simon & Garfunkel uit. "Het plezier dat ik uit optredens haalde kan daar niet meer tegenop. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het zou voelen om dit punt te bereiken, het moment waarop je besluit je carrière te beëindigen. Het voelt verontrustend, een beetje opwindend en ook een beetje als een opluchting. Ik hoop nog af en toe een optreden te doen, kleine akoestische concertjes misschien, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat."

Geen Garfunkel

Art Garfunkel zullen we waarschijnlijk niet te zien krijgen tijdens de afscheidstournee van Simon. Die laatste heeft het hem immers nooit vergeven dat hij Simon & Garfunkel verliet om een solocarrière na te streven. Zelfs al traden ze daarna nog enkele keren samen op, hun band is nooit hersteld.