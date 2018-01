Paul Severs is al 45 jaar getrouwd met zijn Paulette: "Bedankt voor de weg die we samen hebben afgelegd" MVO

Terwijl zijn Facecbookpagina overspoeld wordt met gelukswensen, deelt hij ook zelf liefdesboodschappen voor zijn vrouw. Onder andere vond hij het beeldmateriaal terug dat VRT destijds in '73 op zijn huwelijk maakte. Hij zong daar live het nummer 'Ik Heb Je Lief', dat hij speciaal voor Paulette schreef.

Het koppel heeft het niet altijd makkelijk gehad. Paulette ontwikkelde blefarospasme, een aandoening waarbij haar oogleden samentrekken en ze op bepaalde momenten blind is. Die aandoening is niet te genezen. Paul ging toen plichtbewust minder optreden, omdat zijn vrouw voorrang had op zijn carrière.

Uit zijn bijschrift bij de romantische trouwfoto die hij deelde op Instagram, blijkt dat hij echter nog geen moment spijt heeft gehad. "Bedankt Paulette voor de mooie weg die we samen al hebben afgelegd!" klinkt het.