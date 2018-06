Paul Michiels viert 70ste verjaardag met zijn zoon William (32), die we nog nooit eerder zagen JOBG

15 juni 2018

00u00 84 Celebrities Hij mag er dan wel 'ageless' uitzien, vanaf vandaag zit Paul Michiels op tram zeven. Tijd voor een terugblik op zijn leven dus, en dat doet hij in zijn autobiografie 'Onvoltooid tegenwoordig'. Op de boekvoorstelling maakten we voor het eerst kennis met zijn 'onbekende' zoon William (32).

Op de boekvoorstelling en z'n verjaardagsconcert in Heist-op-den-Berg mochten zijn kinderen natuurlijk niet ontbreken. 'Polle Pap' heeft er acht: vijf met z'n eerste vrouw, twee met z'n huidige echtgenote Tineke en één van wie we het bestaan pas sinds vorig jaar kennen: William (32). Hem kregen we gisteren voor het eerst te zien. In zijn autobiografie vertelt Paul dat Williams moeder - met wie hij slechts één nacht de lakens deelde - intussen jammer genoeg al overleden is. Ook vier andere kinderen tekenden present: Roel (42), tweeling Maxine (25) en Lode (25), en Lenn (31).

"Ik ben heel blij dat ze er vanavond zijn, ze betekenen alles voor mij", zei Michiels. De twee kinderen van hem en Tineke, Lars (14) en Anna (12), waren er niet. "Het mooiste cadeau voor mijn verjaardag morgen (vandaag, red.) zou zijn om ze alle acht bij me te hebben. Maar dat is moeilijk, want Lisa (36) woont op Kreta en Roel is piloot. Ach, eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n feestvarken."

Wat er sowieso op de planning staat: z'n vroege zwempartijtje. "Om half 8 duik ik m'n zwembad in, hoe laat het ook wordt. (lacht) Ik ben nu eenmaal te ijdel, ik wil mijn lichaam onderhouden. Zo word ik gemakkelijk 100."

Nicole en Hugo

Nog een leuk weetje uit z'n boek: PP Michiels kent Nicole al van voor ze Hugo ontmoette. "Het was de zomer van 1966 in Blankenberge. We hadden geen relatie, want ik was samen met een andere Nicole. (lacht) Maar Nicole weet dat niet eens. Ik was toen nog maar 18, een grijze muis. Ik heb haar dat nooit verteld."

In het najaar trekt Michiels met zijn theatertour 'Ageless' door Vlaanderen. Tickets en info: www.paulmichiels.be