Paul McCartney schrijft kinderboek vol knipogen naar z’n tijd bij The Beatles KD

05 september 2019

06u51 1 Celebrities Paul McCartney (77) is een man van veel talenten. De frontman van The Beatles heeft een boek geschreven vol knipogen naar zijn legendarische band. ‘Hey Jude’ en ‘Lucy in the sky with diamonds’ komen op subtiele wijze aan bod in het nieuwe kinderboek ‘Hé, Yopa!’.

Het verhaal gaat over een creatieve grootvader (Yopa, een man mét gitaar) die zijn kleinkinderen via een magisch kompas allerlei avonturen laat beleven op een magische reis. Ze stappen met zijn allen in een postkaart van een tropisch eiland of een berglandschap. Het boek werd geschreven door Paul, al had hij daar niet veel werk aan. Het boekje kent meer tekeningen dan woorden of verhaallijnen.

Voor wie het vreemd vindt dat de muzikant plots kinderboekenschrijver blijkt te zijn, heeft de ex-Beatle een antwoord klaar. “Liedjes schrijven lijkt wel wat op kinderboeken bedenken”, zet Paul. “Je moet je fantasie gebruiken en iets verzinnen. Hoewel een kinderboek een stukje verder reist.” Daarnaast is het ook niet de eerste keer dat Paul een boek schrijft, maar The Beatles waren nooit zo aanwezig.

‘Hé, Yopa!’ van Paul McCartney met illustraties van Kathryn Durst is vanaf vandaag, donderdag 5 september ook in ons land te koop. Het boek telt 32 pagina’s, kost 14,99 euro en wordt uitgegeven door Van Halewyck & Rubinstein.