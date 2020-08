Paul McCartney over moeilijke periode na breuk The Beatles: “Ik dronk veel te veel” BDB

Bron: ANP 0 Celebrities De breuk van The Beatles in 1970 had een zware impact op Paul McCartney (78). De zanger werd door fans verantwoordelijk gehouden voor het einde van de groep, had ruzie met zijn oud-bandleden en raakte verwikkeld in een juridische strijd. “Ik heb toen veel te veel gedronken”, vertelt hij in een interview met het Britse magazine GQ.

Op 10 april 1970 staat het in koeien van hoofdletters op de voorpagina van de Britse krant The Daily Mail: “Paul McCartney verlaat The Beatles”. Het was het einde van de succesvolle band, die wereldhits scoorde met songs als ‘Yesterday’ en ‘Hey Jude’. De onenigheden tussen McCartney, John Lennon, Ringo Starr en George Harrison waren in de jaren daarvoor te groot geworden. “Nu besef ik pas dat we eigenlijk ruzie hadden omdat we zo hecht waren", vertelt Paul in GQ. “Dat gebeurt in elke familie.”

Kort na de breuk sleepte McCartney Allen Klein, de nieuwe manager van John Lennon, voor de rechter omdat hij anders de rechten van de discografie van The Beatles zou kwijtraken. “Zoals je je misschien kan voorstellen was dat vreselijk en ging ik door moeilijke tijden. Ik dronk veel te veel en deed te veel andere dingen”, blikt hij terug. “Het was gek, maar ik wist dat dat het enige was wat ik kon doen. Ik deed het voor de hele groep.”

Ruzie bijgelegd

Van Lennon en zijn vrouw Yoko Ono kreeg hij publiekelijk meermaals de wind van voren. Zo nam Lennon het welbekende nummer ‘How Do You Sleep?’ op waarin hij uithaalt naar zijn oud-collega. “Hij zong: ‘Yesterday’ is alles wat je ooit hebt gedaan. En ik dacht: nee, man.”

Uiteindelijk legden de twee zangers het bij voor de dood van Lennon in 1980. “Ik heb veel geluk in dat opzicht. We hebben onze familieruzie bijgelegd en ik heb hem nog meerdere keren gezien en gesproken, dus we waren vrienden tot het einde.”

