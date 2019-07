Paul McCartney over het verlies van zijn vrouw: “Ik heb heel veel gehuild. Het was bijna gênant, maar het leek het enige dat ik kon doen” TDS

06 juli 2019

10u36

Bron: ANP 0 Celebrities Na het verlies van zijn vrouw Linda kon Paul McCartney (77) een jaar lang alleen maar huilen. Dat vertelt de Beatle in een interview met de BBC.

“Je verwacht dat je grote liefde elk moment binnen kan komen lopen, omdat je zo gewend bent dat ze er is”, aldus de zanger over de tijd na het overlijden van Linda in 1998. “Ik heb heel veel gehuild. Het was bijna gênant, maar het leek het enige dat ik kón doen.”

Paul en Linda waren bijna dertig jaar getrouwd toen zij op 56-jarige leeftijd overleed aan borstkanker. Eerder verloor de muzikant zijn moeder aan die ziekte. “We hadden geen idee waar mijn moeder aan was doodgegaan, ze was er gewoon niet meer”, vertelt de Brit, die destijds veertien jaar oud was. “Het ergste was dat iedereen zo stoïcijns was, en dan opeens hoorde ik mijn vader huilen in de andere kamer. Dat had ik nog nooit gehoord, het was zo tragisch.”

Sir Paul hertrouwde in 2002 met Heather Mills, met wie hij dochter Beatrice kreeg. Het stel scheidde in 2008. Drie jaar later stapte de zanger in het huwelijksbootje met Nancy Shevell.