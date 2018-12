Paul McCartney krijgt dieven op bezoek: inbraak in huis van 11 miljoen Redactie

14 december 2018

16u18

Bron: AD 0 Celebrities Onbekenden blijken vorige week te hebben ingebroken in de peperdure woning van Paul McCartney in het noordwesten van Londen. Of er spullen zijn buitgemaakt, is nog onduidelijk.

De dieven wisten vroeg in de avond het huis binnen te dringen door de voordeur open te breken. Het is niet bekend of de Beatles-zanger (76) en zijn vrouw Nancy Shevell (59) op dat moment thuis waren. McCartney gaf een dag eerder nog een optreden in de Oostenrijkse stad Wenen. Enkele dagen later zou hij in geboortestad Liverpool een veel besproken thuisconcert geven.



McCartney, wiens fortuin op ruim 900 miljoen euro wordt geschat, heeft de regentenwoning in de chique wijk St Johns Wood als sinds 1965 in bezit. Hij kocht de woning toen voor 40.000 pond. Inmiddels is de waarde van het pand opgelopen tot 11 miljoen euro. Het ligt op een korte afstand van de legendarische Abbey Road studio’s waar de Beatles vrijwel al hun platen opnamen.



In de Beatleshistorie geldt het verder als de plaats waar McCartney in 1968 voor het eerst het nummer Blackbird zong voor de aanwezige meisjes die er toen 24 uur per dag stonden te posten.

Politie

De politie doet volgens Britse media onderzoek naar de inbraak. Direct nadat het alarm van het pand was afgegaan wemelde het van de politie in de straat. Er is, zo melden Britse media, nog niemand gearresteerd. In 2009 vroeg McCartney Google nog om foto's van het pand te verwijderen van Google Street View. Dit om inbrekers niet op ideeën te brengen. De ex-Beatle bezit overigens meerdere woningen, zowel in Groot-Brittannië als in de VS, waar hij onder meer een grote ranch in Texas heeft.