Paul McCartney eert overleden The Beatles-fotograaf Robert Freeman

09 november 2019

09u55

Bron: ANP 0 Celebrities Fotograaf Robert Freeman is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zanger en ex-Beatle Paul McCartney (77) vrijdag bekend op zijn website. Freeman was onder meer verantwoordelijk voor de albumhoezen van Beatles-platen als ‘With The Beatles’, ‘Rubber Soul’ en ‘Help!’.



Op zijn website brengt Paul McCartney een uitgebreid eerbetoon aan fotograaf Robert Freeman. “Hij was een van onze favoriete fotografen tijdens de Beatles-jaren, en hij bedacht enkele van onze meest iconische albumcovers”, schrijft hij. “Hij was niet alleen een echte professional, maar ook fantasierijk en een originele denker. Mensen denken vaak dat de coverfoto van ‘Meet The Beatles’, met onze voorhoofden half in de schaduw, een zorgvuldig gearrangeerd studiobeeld is. Maar eigenlijk nam Robert de foto erg snel in de hal van een hotel waar we verbleven, met natuurlijk licht dat door de ramen aan het einde van de gang scheen. Het duurde niet meer dan een half uurtje.” En McCartney verklapt verder ook nog dat Robert verantwoordelijk was voor de cover van ‘Rubber Soul’: een toevallige vondst, maar nog steeds een klassieker. “Ik zal deze geweldige man missen, maar voor altijd de mooie herinneringen die ik aan hem heb, koesteren. Bedankt Bob.”

Robert Freeman begon zijn carrière als fotojournalist voor The Sunday Times. Begin jaren zestig ging hij dan aan de slag voor The Beatles, maar hij kreeg ook sterren als Muhammad Ali, Andy Warhol, Charlton Heston en John Coltrane voor de lens.