Patrick uit Turnhout wordt niet de man van Gordon Tom Tates

13u12

Bron: AD.nl 0 screenshot RTL Gordon en Turnhoutse paardenman Patrick Celebrities Nederlandse tv-kijkers hadden gisteravond op de sociale media weer een vette kluif aan het programma Gordon gaat trouwen op de commerciële zender RTL4. De 49-jarige presentator-zanger doorstond drie dates met potentiële echtgenoten. Zoals marinekok Jeffrey, de Turnhoutse paardenfanaat Patrick en ten slotte de Italiaanse hartenveroveraar en steward Manuel uit Rome. Jammer voor Patrick, maar het was die laatste die het hart van 'Goor' volkomen op hol bracht.

Gordon ging allereerst daten met Jeffrey uit Den Helder. Kort voor hun eerste ontmoeting besloot een nieuwsgierige Goor nog even de kasten in de slaapkamer van de marineman annex spraakwaterval te inspecteren. En dat leverde volgens kijkers een huiveringwekkende vondst op: een zwart lederen tuigje dat in de sm-scène wordt gebruikt. Geen probleem voor de 'geschrokken' presentator-zanger overigens. "Ik heb veel ervaring met mariniers. Die zijn altijd erg spannend...'' Na een bezoek aan een schip flaneerden de twee naar het strand om een wijntje te drinken en over onder meer hun voorkeuren op seksgebied te praten. "Ik houd van vanille (tedere streelseks)'', verzekerde Jeffrey. Maar daar had Goor nog nooit van gehoord. "Dag schat" zei Jeffrey bij hun afscheid. En Gordon mompelde iets onverstaanbaars als antwoord.

screenshot RTL Met Jeffrey

"Kussen is dikke tien"





Date nummer twee was met de Italiaanse steward/banketbakker Manuel die Gordon op afstand leerde kennen door naar zijn tv-programma's te kijken. En de vriendelijke dertiger uit Rome veroverde gelijk het hart van Goor. Tijdens een tripje door Rome in een piepkleine Fiat kwam het ook nog tot wat gezoen en gefriemel onder het dasboard. "De manier waarop hij kust is een dikke tien'', aldus Gordon die zijn date 'fantastisch' vond. Wel toonde hij zich wat huiverig om met de knappe Italiaan in zee te gaan. "Ik heb al vaker wat gehad met zo'n perfecte man. Dat liep op niets uit en ik wil niet nog een keer teleurgesteld worden.''

De laatste ontmoeting was met paardenman Patrick uit Turnhout die twee jaar geleden zijn moeder in zijn grote villa nam nadat ze was getroffen door een hersenbloeding. Hun date bestond uit een stukje paardrijden op de rustige merrie Benito en kleiduifschieten. Maar de conversatie ging tot grote wanhoop van Gordon - die tijdens het draven last van zijn kruis kreeg - alleen over de paarden. De naar een geïnteresseerde man smachtende Patrick had echter niets in de gaten. "Gordon ziet er best sexy uit op een paard'', aldus Patrick. En Gordon: ,,We zijn misschien een leuk 'echtpaard'."

Na de aflevering , waarin hij toch maar koos voor de ver weg wonende Manuel, gaat Gordon nog één keer op date met drie kerels. Uiteindelijk gaat hij met vier mannen in ondertrouw. Het huwelijk met een van hen vindt later dit jaar plaats in Zuid-Afrika. Het wordt ingezegend door ex-Dolly Dots-frontvrouw en presentatrice Angela Groothuizen. In de eerste twee afleveringen koos Gordon voor de 41-jarige horecaondernemer en vader Rogier uit Leiden en de uiterst lenige financieel manager Gerben (38). Grote publieksfavoriet is nog steeds Rogier.

screenshot RTL Gordon en Manuel

