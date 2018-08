Patrick Stewart keert terug in Star Trek Redactie

05 augustus 2018

03u27

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Patrick Stewart had gisteren tijdens een verrassingsoptreden tijdens de Star Trek-conventie in Las Vegas nog een verrassing voor zijn fans in petto. De acteur vertelde dat hij een comeback maakt als zijn iconische karakter Jean-Luc Picard in de komende Star Trek-serie, meldt The Hollywood Reporter.

Even later maakte Stewart het nieuws ook bekend op Twitter. "Ik zal er altijd trots op blijven deel te hebben uitgemaakt van Star Trek: The Next Generation, maar toen we die laatste film in het voorjaar van 2002 opnamen, had ik echt het gevoel dat mijn tijd met Star Trek ten einde was", aldus Stewart. "Het is dan ook een onverwachte maar verrukkelijke verrassing om met nieuw elan terug te keren naar mijn personage Jean-Luc Picard en nieuwe dimensies in hem te ontdekken. Op zoek gaan naar nieuw leven voor hem, terwijl ik dacht dat dat voorbij was."

Stewart speelde Jean-Luc Picard zeven seizoenen in Star Trek - The Next Generation en in vier Star Trek-films. De nieuwe serie wordt gemaakt voor de streamingdienst CBS All Access.

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek @cbsallaccess Photo: @shervinfoto pic.twitter.com/8Ynuj3RBNm Patrick Stewart(@ SirPatStew) link