Patrick Bruel opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik kv

11 oktober 2019

23u04

Bron: ANP 0 Celebrities De Franse zanger en acteur Patrick Bruel wordt door een masseuse beschuldigd van seksueel misbruik. De aanklager is een onderzoek naar hem gestart, liet de officier van justitie weten.

De masseuse stapte in de Zuid-Franse stad Perpignan naar de politie. Bruel zou in juli tijdens een massage over de schreef zijn gegaan.

Het is niet de eerste aanklacht aan het adres van de 60-jarige zanger. Er loopt al een onderzoek naar hem vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie bij een andere masseuse. Bruel ontkent de aantijgingen in die zaak. Zijn advocaat zei nog niet op de hoogte te zijn van de nieuwe aanklacht.