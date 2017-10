Patricia Paay vestigt zich vlak bij Belgische grens Suzanne Borgdorff

Patricia Paay (68) en haar 35 jaar jongere echtgenoot Robbert Hinfelaar. Patricia Paay (68) verhuist naar een bungalowpark. De Nederlandse showbizzdiva verkast van het Noord-Hollandse Lijnden naar de grensgemeente Zundert. Samen met haar 35 jaar jongere man Robbert Hinfelaar kocht de showbizzdiva een huis in het bungalowpark Parc Patersven, vlak bij de Belgische grens.

Het koppel kwam in Zundert, dat grenst aan Meer (Hoogstraten) terecht op aanraden van Robberts vader, laat ze los aan de krant De Telegraaf. Paay omschrijft haar nieuwe huis, waar ze over een paar weken intrekt, als 'schattig'. "In een prachtige omgeving. Ik zocht rust, zover mogelijk bij iedereen vandaan".

De bungalow, met een lantaarnpaaltje en kleine palmboom voor de deur, werd aangeboden voor 225.000 euro. "De vloerbedekking gaat eruit, er komt een mooie nieuwe vloer in'', aldus de diva.

Parc Patersven staat bekend als een recreatiepark waar veel arbeidsmigranten wonen. Vanaf juli kan na een uitspraak van de Nederlandse Raad van State permanent in de bungalows gewoond worden. Het park beschikt over beheerders die dag en nacht toezicht houden.

Paay vond in juli een koper voor haar huis in Lijnden, dat voor 475.000 euro te koop stond. Een deel van die opbrengst gaat naar de Nederlandse fiscus om zo haar belastingschuld af te lossen. Rond de eeuwwisseling woonden Paay en haar toenmalige echtgenoot Adam Curry in een kasteelhoeve in Rijkevorsel. De ouders van haar huidige echtgenoot Hinfelaar kochten het pand in 2004.