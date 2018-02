Patricia Paay gaat in therapie op televisie MVO

27 februari 2018

08u07

Bron: ANP 0 Celebrities Patricia Paay is een van de kandidaten van een nieuw RTL-programma waarin BN'ers in therapie gaan. Dat heeft de voormalig zangeres bekendgemaakt in het AD.

De 68-jarige Patricia werd vorig jaar ernstig in verlegenheid gebracht nadat een seksvideo van haar op internet belandde. Ze worstelde daarna lange tijd met zichzelf. "Ik wil graag dat proces laten zien. En dat je écht een positieve draai aan je leven kunt geven", aldus Patricia. "Het hebben van een lifecoach is heel interessant. Ik kan er weer tegenaan, kan weer lachen, alles is weer leuk. Volgens mij is het nuttig om de weg daarnaartoe te laten zien."

Welke BN'ers nog meer meedoen met het programma is niet bekend. RTL wil de komst van de show tegenover het AD "bevestigen noch ontkennen".