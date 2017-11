Passagiers schrikken zich een hoedje wanneer ze ontdekken dat één van de bekendste vrouwen ter wereld in het vliegtuig zit Tom Tates

Bron: Facebook, Daily Mail 0 Facebook Madonna zat op een van de goedkoopste zetels in het vliegtuig. Celebrities Material Girl-zangeres Madonna (59) heeft een geschat vermogen van minstens 800 miljoen euro, maar desondanks vloog de schatrijke Queen of Pop deze week economy class van Londen naar de Portugese hoofdstad Lissabon. Volgens passagiers in het Air Portugal zat de superster op één van de goedkoopste stoelen van 42 euro voor een enkelticket.

Britse media vragen zich af waarom Madonna - die in Londen woont - niet meer met superdeluxe privéjets over de wereld vliegt en opeens kiest voor een wel heel voordelig ticket. Op een foto die door een medepassagier werd gemaakt en vervolgens op Facebook gezet, is de met haar gsm spelende hitzangeres te zien zonder make-up, verwarde haren, gymschoenen en gekleed in een casual outfit.

Madonna zat tijdens de vlucht van 2,5 uur aan de raamkant, maar op het rijtje van drie krappe stoelen bleef de middelste vrij. Of de ster dat had geregeld is onbekend. Ze zou aan boord niks hebben besteld en met niemand hebben gesproken. Normaal gesproken kiest de queen of pop voor dure business class-stoelen of regelt ze een privéjet.

Voetbaltalent

Madonna reist wel vaker van Londen naar Lissabon, omdat haar uit Malawi geadopteerde zoon David Banda (12) daar sinds augustus dit jaar voetbalt bij Benfica. David trainde al een tijdje mee met de club en daar viel hij kennelijk in de smaak. Hij wordt gezien als een groot voetbaltalent en mag zijn kunsten vertonen in de Benfica-jeugdopleiding.

Villa in Sintra

Madonna, die afwisselend in Engeland en Amerika woont, heeft inmiddels een villa van enkele miljoenen gekocht in de plaats Sintra, niet ver van Lissabon. Op die manier kan ze zo vaak als mogelijk bij haar zoon zijn. De ster heeft nog drie adoptiekinderen: Mercy James (11) en de 5-jarige tweeling Esther en Stelle Mwale. Daarnaast heeft ze twee biologische kinderen, dochter Lourdes (21) en zoon Rocco (17).

