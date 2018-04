Pascale Naessens en Paul Jambers hernieuwen huwelijksgeloften in romantische Venetië SD

03 april 2018

15u19

Bron: Facebook 0 Celebrities Paul Jambers (72) en Pascale Naessens (48) zijn 25 jaar getrouwd en dat vieren ze op een bijzonder romantische manier. Het koppel reisde afgelopen weekend naar het prachtige Venetië om daar hun huwelijksgeloften te hernieuwen.

Op Facebook deelt Naessens enkele kiekjes van hun tijd in de Italiaanse stad van de liefde. Naast een liefdevolle selfie krijgen we een innige kus en vooral veel pittoreske locaties te zien. Een gondeltochtje door de kanalen, een wijntje op het terras en een feest met veel ballonnen: kortom een geslaagd zilveren huwelijk. En het heeft hen duidelijk deugd gedaan. "Feels like... Just Married", schrijft Naessens bij het album.

Ze zijn intussen al 25 jaar gelukkig samen, maar de relatie tussen Pascale Naessens en Paul Jambers ging niet altijd over rozen. In 'Het Huis' vertelde Pascale begin vorig jaar hoe ze ooit op het punt stond om de relatie stop te zetten. Pascale was amper 22 toen ze een relatie begon met de 24 jaar oudere Paul Jambers. Het veroorzaakte een kleine storm, en veel mensen probeerden Pascale te overtuigen dat het geen goede match was.

“Ik had een goeie fles wijn gekocht, met het idee: misschien moet ik er een punt achter zetten. Ik was op weg naar Paul, in de wagen dacht ik: als ik hem nu graag zie en ik wil voor die man gaan, dan moet ik dat gewoon doen. Toen Paul de deur opendeed, zei ik: ik heb een goeie fles wijn gekocht, we drinken op ­onze liefde", vertelde ze toen.