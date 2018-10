Pascal Braeckman met op verkeerscursus: "Lag achter stuur te slapen omdat ik wíst dat ik te veel op had" JHM

02 oktober 2018

05u30 0 Celebrities Pascal Braeckman, Vlaanderens bekendste klankman, is veroordeeld wegens dronkenschap. De 56-jarige Antwerpenaar stond terecht voor de politierechter van Veurne nadat hij op 3 september vorig jaar betrapt werd in Koekelare.

De politie controleerde toen om 4.15 uur een auto die op het fietspad stond met draaiende motor. Achter het stuur lag Braeckman te slapen. De klankman, die net met zijn band had opgetreden, legde een positieve ademtest af van 1,52 promille.

"Toen ik het centrum van Koekelare uitreed, merkte ik snel dat ik te veel op had en zette me aan de kant", verklaarde Braeckman aan de rechter. "Ik was al een uur aan het slapen en dacht eerlijk gezegd dat het een parkeerstrook was. Ik betwist wel dat ik dronken was. De politie noteerde dat ik wat over mijn woorden viel, maar dat komt doordat ik stotter."

De rechter achtte de dronkenschap wel bewezen en stuurde de klankman op verkeerscursus. Braeckman beloofde zijn planning voor opnames in het buitenland aan te passen zodat hij de cursus kan volgen.