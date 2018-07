Pas papa en al in de penarie: rapper Offset opgepakt voor drugs- en wapenbezit SD

23 juli 2018

12u01

Bron: ANP 1 Celebrities Rapper Offset is vrijdag opgepakt voor het bezit van wapens en drugs. De rapper werd door de politie in de buurt van Atlanta aangehouden vanwege een verkeersovertreding. Volgens TMZ troffen de agenten vuurwapens en drugs in zijn auto aan en arresteerden ze de 26-jarige.

De rapper werd vrijdag in de buurt van Atlanta aangehouden. Volgens lokale media wisselde de rapper op een vreemde manier van rijbaan, waarna agenten marihuana roken toen ze naar zijn auto liepen. Vervolgens werd Offsets wagen doorzocht en vond de politie drie vuurwapens, marihuana en meer dan 107.000 dollar cash.

Na een nachtje brommen en het betalen van een borgsom mocht de rapper zaterdag weer naar huis. Zijn echtgenote, rapster Cardi B (25) maakte de thuiskomst van haar geliefde wereldkundig middels een foto op Instagram Stories. "Thuis", schreef ze bij een kiekje van haar en haar man.

Het is niet de eerste confrontatie van de rapper met de arm der wet. In 2016 werd Offset gearresteerd voor het rijden met een verlopen rijbewijs en in 2015 voor wapen- en drugsbezit. Dit keer wordt hij verdacht van verboden wapenbezit, marihuanabezit en een verkeersovertreding. Hij zal zich hiervoor later moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Tien dagen geleden werd Kiari 'Offset' Cephus nog vader van een meisje. Cardi B beviel dinsdag 10 juli van haar eerste kindje, die ze Kulture Kiari Cephus noemt. Voor Offset is het al zijn vierde kind. Uit eerdere relaties kreeg hij al twee zoons en een dochter.