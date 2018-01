Pas bevallen Rosie Huntington-Whiteley is alweer superstrak KDL

15u59

Rosie Huntington-Whiteley werd eind juni voor de eerste keer mama, maar het model deed de afgelopen maanden duidelijk meer dan enkel pampers verversen. Rosie ziet er namelijk alweer super strak uit.

Terwijl het bij ons nog erg koud is, zocht Rosie zonnigere oorden op. Het model trakteerde haar fans op Instagram op een foto waarop ze in bikini te zien is en trekt daarmee de aandacht naar haar strakke buik. Rosie en haar partner, acteur Jason Statham, verwelkomden eind juni hun eerste kindje, een zoontje met de naam Jack Oscar, maar van het bolle buikje van toen is niets meer te zien.

