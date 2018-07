Pas bevallen Eva Longoria is al opnieuw aan het werk KDL

14u48 0 Celebrities Amper drie weken nadat Eva Longoria (43) voor het eerst mama werd, is de actrice al opnieuw aan het werk.

"Eerste fotoshoot na de zwangerschap", schrijft de voormalige 'Desperate Housewives'-actrice bij een foto die ze op Instagram deelde. Eva ging dus al erg snel na de geboorte van haar zoontje Santiago op 19 juni opnieuw aan het werk. De actrice laat in het berichtje ook weten dat het niet makkelijk is om het moederschap te combineren met haar werk, maar dat ze veel steun krijgt. "Ik lieg niet, deze was moeilijk. Proberen om borstvoeding te geven en werken rond het voedingsschema van Santiago", schrijft ze nog bij de foto.

Morning cuddles with this angel are the best! 👶🏻 #HappyFriday Een foto die is geplaatst door null (@evalongoria) op 06 jul 2018 om 17:45 CEST