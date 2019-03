Paris Jackson verdedigt haar vader: “Hij had een goed hart” MVO

08 maart 2019

11u08

Bron: ANP 0 Celebrities Paris Jackson (20) maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over het negatieve licht dat ‘Leaving Neverland’ over haar vader schijnt. “Denken ze nu écht dat het mogelijk is om zijn reputatie te verpesten?”

In de documentaire ‘Leaving Neverland' vertellen Wade Robson en James Safechuck over hoe Michael Jackson hen misbruikte toen ze slechts zeven jaar oud waren. Michaels dochter Paris gelooft er niets van, en is er vast van overtuigd dat de reputatie van haar vader intact zal blijven.

Hoewel het gerucht de ronde doet dat Paris zich zorgen maakt om haar acteercarrière nu de naam van haar vader door het slijk gehaald wordt, slaat ze terug op Twitter. Wanneer een volger haar vraagt of ze het niet erg vindt dat Michaels naam “nu voorgoed bezoedeld is”, reageert ze: “Als jij denkt dat de roddelbladen zo’n effect kunnen hebben, zal ik voor je bidden.”

Een andere fan maant haar aan om de zaak wat serieuzer te nemen: “Ze zullen stoppen met zijn muziek te spelen en ze willen zijn reputatie neerhalen, geef je daar dan niet om?”

“Dat doen ze met iedereen die een goed hart heeft en een verschil wil maken”, meent Paris. “Maar denk je nu écht dat ze zijn reputatie kunnen verpesten? Denk je dat dat mogelijk is? Dat ze écht een kans maken? Relax gewoon.”

Paris heeft de documentaire zelf bewust nog niet bekeken en klaagt ‘Leaving Neverland’-productiehuis HBO aan voor 100 miljoen dollar.