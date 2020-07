Paris Jackson over zelfmoordpogingen en automutilatie: “Mijn vader kleedde me als een porseleinen pop, daar kon ik niet tegen” MVO

08 juli 2020

Paris Jackson (22) worstelt naar eigen zeggen als sinds haar kinderjaren met haar zelfbeeld. Uiteindelijk leidde dat tot "vele zelfmoordpogingen en automutilatie", zo verklaart de zangeres in haar meest recente videoblog.

Ze denkt dat bepaalde mentale problemen te wijten zijn aan trauma’s uit haar jeugd. Zo kleedde haar vader, Michael Jackson, haar steeds als een ‘porseleinen pop’. “Ik was zijn enige dochter en hij vond het fantastisch om mij helemaal op te tutten, ook al wist hij dat ik daar een hekel aan had”, legt ze uit. “Het was niet goed voor mijn zelfbeeld.” Na de dood van haar vader moest ze bij haar grootmoeder gaan wonen. “Daar raakte ik verslaafd aan eten. Het was mijn manier om met mijn emoties om te gaan. Maar toen vertelde één van mijn nichtjes me plots dat ik dik was, en besefte ik dat ik een andere manier zou moeten zoeken. Toen begon ik mezelf te snijden. Ik heb nooit gedacht dat ik er dood aan zou kunnen gaan, want ik had controle over het scheermesje en ik wist hoe diep ik ging, maakte ik mezelf wijs.”

Streven naar geluksgevoel

“Ik was constant op zoek naar mijn volgende dosis dopamine”, gaat ze verder. “Dat kreeg ik door het snijden, maar ook door tattoo’s te laten zetten. Door mijn emotionele pijn om te zetten in fysieke pijn voelde ik me alsof ik de controle had. Maar uiteindelijk was het niet meer genoeg...”, bekent ze.

“Ja, ik heb mezelf vele keren om het leven proberen te brengen.” Vorig jaar in maart ontkende Paris nog dat ze had geprobeerd om uit het leven te stappen, maar nu vond ze het tijd om de waarheid te spreken.

Paris zegt dat haar vriend en bandlid Gabriel Glenn haar heeft geïnspireerd om beter voor zichzelf te zorgen. “Ik heb er nog altijd moeite mee om mezelf te accepteren, maar ik blijf daaraan werken.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.