Paris Jackson opgenomen in psychiatrische kliniek MVO

16 januari 2019

07u10

Paris Jackson heeft zich laten opnemen in een kliniek om aan haar psychische problemen te werken. Dat meldt Entertainment Tonight na een gesprek met een anonieme bekende van het model.

Volgens de bron heeft de 20-jarige na een druk werkjaar besloten wat tijd te nemen om een nieuwe start te maken en haar fysieke en emotionele toestand voorrang te geven. “Ze is ingecheckt bij een instelling die haar helpt beter te worden.”

De enige dochter van Michael Jackson heeft een geschiedenis met mentale problemen. Als tiener bracht ze na een zelfmoordpoging een flinke tijd door in een instituut voor jongeren met psychische stoornissen. Paris vertelde in 2017 dat ze in een depressie raakte nadat ze op school met de verkeerde mensen bevriend raakte omdat ze weinig aansluiting had. Het model kreeg tot de dood van haar vader, toen ze elf was, thuisscholing.

Paris is normaal gesproken vrij vaak op social media te vinden, maar heeft al een maand niets gepost op Twitter en Instagram. Ze ontbrak ook op foto’s die broer Prince tijdens de feestdagen deelde van een tripje naar Tokio met enkele familieleden, onder wie hun jongere broertje Blanket, die tegenwoordig Bigi heet.